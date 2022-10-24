Spor Toto Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 12. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.



Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü ise 1-1 berabere kaldı.



Medipol Başakşehir'e 1-0 üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 23 yaptı ve liderliğe yükseldi.



Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk takımlar kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



Tüm maçlarda gol sevincinin yaşandığı ligin 11. haftasında takımlar toplam 21 kez fileleri havalandırdı.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: 2-1



HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3



Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0



Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 0-1



Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1



Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 2-2



Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: 1-1



Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-1



PUAN DURUMU



Süper Lig'in 11. haftasında yapılan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:



12. HAFTA PROGRAMI



Ligin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



28 Ekim Cuma



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)



29 Ekim Cumartesi



14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)



30 Ekim Pazar



14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)



17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)



17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



31 Ekim Pazartesi



20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)



20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

