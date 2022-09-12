Spor Toto Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 7. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.



Haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.



Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Arabam.com Konyaspor, puanını 14'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.



Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların 4'nü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç mücadele beraberlikle sonuçlanırken, toplam 22 gol kaydedildi.



TOPLU SONUÇLAR



Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1



Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0



VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1



Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: 1-1



Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1



Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3



Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0



Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-1



Adana Demirspor-Trabzonspor: 3-2

PUAN DURUMU

7. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



16 Eylül Cuma



20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)



20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)



17 Eylül Cumartesi



17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



18 Eylül Pazar



17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)



17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)



20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

