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Spor Toto Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 7. haftanın programı

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Üst üste 4. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 14'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 23:57 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 00:00

Spor Toto Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 7. haftanın programı

Spor Toto 'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Arabam.com Konyaspor, puanını 14'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların 4'nü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç mücadele beraberlikle sonuçlanırken, toplam 22 gol kaydedildi.

TOPLU SONUÇLAR

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: 1-1

Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 3-2

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 7. haftanın programı - 1

7. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Eylül Pazar

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

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