Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 10:07

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

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Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:

YARIN:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay

20 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Galatasaray

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