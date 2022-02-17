Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

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Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.



Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:



YARIN:



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)



19 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor



16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay



20 ŞUBAT PAZAR:



13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 ŞUBAT PAZARTESİ:



20.00 Göztepe-Galatasaray

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