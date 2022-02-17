Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek

Haberler - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 10:07
Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:
YARIN:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Galatasaray
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