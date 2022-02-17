Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek (Karşılaşmalar ve hakemleri)

Haberler - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 10:07 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 16:18
Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:
YARIN:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa - Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir - Suat Arslanboğa
19 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor - Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor - Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Altay - Volkan Bayarslan
20 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor - Kadir Sağlam
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor - Halil Umut Meler
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor - Mert Güzenge
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor - Yasin Kol
21 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Galatasaray - Arda Kardeşler
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