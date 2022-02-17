Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürecek (Karşılaşmalar ve hakemleri)

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Haftanın açılış maçlarında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı Çaykur Rizespor da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabakada da ilk düdük saat 20.00'de çalacak.



Ligde 26. haftanın maç programı şöyle:



YARIN:



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa - Ümit Öztürk



20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir - Suat Arslanboğa



19 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor - Atilla Karaoğlan



16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor - Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay - Volkan Bayarslan



20 ŞUBAT PAZAR:



13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor - Kadir Sağlam



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor - Halil Umut Meler



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor - Mert Güzenge



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor - Yasin Kol

21 ŞUBAT PAZARTESİ:



20.00 Göztepe-Galatasaray - Arda Kardeşler

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