Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış müsabakalarında yarın 20.00'de Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun son haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



YARIN



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)



20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)



21 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)



16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)



19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)



22 MAYIS PAZAR



16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)



19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

