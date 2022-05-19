Spor Toto Süper Lig'de sezon tamamlanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 19.05.2022 - 11:11
Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış müsabakalarında yarın 20.00'de Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun son haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
YARIN
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
21 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22 MAYIS PAZAR
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)