Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 11:19

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İlişkili Haber

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 25. haftadaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

YARIN

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 ŞUBAT PAZAR

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...