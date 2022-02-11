Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 25. haftadaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

YARIN



16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır



16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük



19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka



13 ŞUBAT PAZAR



13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler



19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan



14 Şubat Pazartesi:



20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan



20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan