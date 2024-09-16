Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti (Ahmet Çakır kimdir?)

Türk spor medyasının emekçilerinden spor yazarı ve gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayata veda etti.



TSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin." mesajıyla duyurdu.a



AHMET ÇAKIR KİMDİR?



Ahmet Çakır 1952 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

