Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu: "Gala gecesi"

DURAN’A YANLIŞ KART



"Uzatmalarda Duran'a çıkan kırmızıya asla katılmıyorum çünkü kafa atmıyor, kafa kafaya didişme var, sarı yeterliydi. Oyun son dakikalar sertleşince kontrolde zorlanan Burgos'un stili, fauller ve kart uygulamalarının kalitesi çok düşüktü. Bu nedenle sakin giden oyun gerildi,



8 sarı, 1 kırmızı, 24 faulle oyunu zor tamamladı!enerbahçe oyuna iyi başlayamadı.İlk dakikalar saman alevi coşkusu vardı o kadar. Rakip alanda topu tutmayı ve orada baskı kurmayı beceremedi tempoyu yükseltemedi. Rakip kalabalık savunma yapınca dış şutlarla gol aradı.



En-Nesyri iyi başladı topu sakladı fauller aldı ve stoperleri hırpaladı sonra silik kaldı oyundan alındı. Ferencvaros şüphesiz Macar futbolunun en istikrarlı takımı. Önde Varga ve Yusuf'u besleyerek etkili oluyorlar. Ferencvaros'un antrenmanda bile bu kadar serbest vurdurulmayacak kafa golüne ''Ne oluyor'' derken Talisca ile gelen erken cevap moralleri yükseltti. İspanyol hakem Ricardo De Burgos, UEFA 1. kategori hakemlerinden. 39 yaşında diş teknisyeni."



(Mustafa Çulcu-Fotomaç)



“10 KİŞİ KALINCA DA KAFA TUTTULAR”

"Maçın mana ve önemi sakin olmayı birinci sıraya koydu. Beşli savunan, iki santrforla fırsat bekleyen ve bunu defalarca kanıtlamış bir takım vardı karşılarında. Hem onları kaleden uzak tutmak gerekiyordu, hem de "üç puan ilacına" kavuşmak. Merkezdeki eksikler (Bartu da listede yoktu) Asensio'yu kaleden uzaklaştırmaya mecbur etti Tedesco'yu. Talisca oyunu kurma görevine, atakları da bitirme görevini ekledi. Kerem-Talisca ve Brown soldan, Oğuz-Semedo ve Asensio sağdan kısa pas üçgenleri ile defansın arkasına sarkmak istediler. Başardıkları anlar da oldu ama devre bittiğinde Macarlar'ın direkten dönen iki şutu vardı.



Oyun planına ve taktik disipline rağmen bireysel hatalar ve top kayıplarıyla rakibi davet ettiler kalelerine. Skriniar ve Ederson'a rağmen ikinci sınıf takıma yakışacak kornerden kafa golünü yediler. Daha uygununda Nesyri avuta attı. Yoklardan çözüm bulmak… Yiğit Efe güzel gecesini tamamlayamadı. Alvarez stoper oldu, Semedo ön libero. Oğuz'un sola yaklaşması, Nene'nin direkt oynama isteği, rakip ceza alanındaki kaosun arkasından Talisca'nın fırsatı değerlendirmesi… İki takımın oyun dengesinde beraberlik normal gibi gözükse de, 10 kişi kaldıktan sonra bile kazanmanın peşine düştüler. Duran tuzağa düştü ama tüm takım peşinden geldi, intikamını kovaladı, Macarları kendi ceza alanlarında bıraktılar. Gerilimi yüksek tutup, neleri yapamayacaklarını gösterdiler. Kazanmak kadar kafa tutmak da önemliydi. Pazartesi öncesinde güven tazelediler."

(Gürcan Bilgiç-Sabah)



"FİZİK KALİTESİ YETERLİ"

İki ay önce Fenerbahçe’nin başına geçtiğinde belirsizlikle dolu bir sürece adım atan Tedesco hâlâ ideal oyununu arıyor gibi. Tedesco’nun Galatasaray derbisi öncesi Ferencvaros’a karşı sahaya sürdüğü 11’de genç stoper Yiğit Efe’nin olacağı zaten bir gün öncesinden biliniyordu.

Tedesco’nun ona şans vermesi yeni bir Yusuf Akçiçek beklentisi yaratmıyor değil. Fenerbahçe altyapısından yetişip Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük formalarını kiralık giyerek gelişen Yiğit, Ferencvaros’a karşı gördüğü basit sarı kart dışında harika oynadı. Fizik kalitesi yeterli, sezgileri ve rakibe müdahale zamanlamaları gayet iyiydi.

Ferencvaros, Macaristan Ligi’nin dominant takımlarından biri ve buna uygun olarak kendi liginde yüzde 60’larda topla oynuyor. Ne var ki, Robbie Keane, Avrupa Ligi’nde kazandıran bir pragmatizm ile hareket ederek topu karşılayan taraf olmayı tercih ediyor. Bu sayede Genk’i, Salzburg’u deplasmanda yendiler. Fenerbahçe’ye karşı da topu bırakıp hızlı geçişler ve duran toplarla sonuç aradılar. Golü de kornerden buldular."

(Serkan Akcan-Fanatik)