Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu: "Korkaklık ve skandal"

“FENERBAHÇE’NİN NABZI DEĞİŞTİ”



"Domenico Tedesco bence dün ilk devredeki kimliksiz oyundan sonra ikinci yarıya aynı 11’le çıkmamalıydı ama o da 60 dakika dayanabildi zaten bu görüntüye. Son yarım saat içinde istekli dörtlü Fred, Duran, Asensio ve Nene oyuna dahil olunca Fenerbahçe’nin nabzı değişti, istek ve tutku arttı sahada. Ancak son bölümdeki o ritim değişikliği de yetmedi bir puandan fazlasına." (Uğur Meleke - Hürriyet)



“SÖZÜMÜ GERİ ALDIM”



"Ben Tedesco'yu Oğuz'u oynatmadı diye eleştiriyordum. Dünkü Oğuz felaketini gördükten sonra sözümü geri aldım. Gelelim son saniyeye; Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, VAR çağırdı. Hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran'ın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar." (Ömer Üründül - Sabah)



“BERABERLİĞE RAZI BİR OYUN”



“Aslında 2. yarı için çok da yazacak bir şey yok. Öyle bir hava vardı ki iki takım da beraberliğe razı bir oyun sergiledi. Sonuçta birer puan ikisine de yarıyor. Fenerbahçe’nin bundan sonraki maçları kısmen kolay. Buradan çıkar da yine de bundan sonra alacağı puanlar ilk sekiz için önemli.” (Halil Özer - Milliyet)