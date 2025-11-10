Spor yazarlarından Galatasaray yorumu: "Icardi fantezisi tokat oldu"
10.11.2025 08:52
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından zirvede hesaplar değişti. Peki spor yazarları maç hakkında ne dedi?
Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti. Sarı kırmızılılılar Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e düştü. Maç sonrası spor yazarları Okan Buruk ve Galatasaray'ı eleştirdi.
“ICARDİ FANTEZİSİ TOKAT OLDU”
Okan Buruk'un Icardi fantezisi G.Saray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki G.Saray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, Icardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? Icardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı.
Icardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu. Sezon başından bu yana Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarında G.Saray, hep tek forvet ve genelde de Osimhen ile oynadı. Okan hoca bu hataya rağmen ikinci yarı nedense Icardi'yi çıkarıp tek forvete dönmeyi düşünmedi.
Bu yenilgi doğrudan Okan hocaya yazar, milli maç arası gelmeseydi Kocaeli'de alınan yenilgi travma yaratırdı. Dilerim Okan hoca takımı toparlar ve çift forvet oynatma inadından vazgeçer. (Levent TÜzemen - SABAH)
"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN YORGUNLUĞUNUN SAHAYA YANSIMASI"
"İlk devre Galatasaray takım olarak iyi değildi. Tayfur 3 kez gol şansı yakaladı. Devre biterken Agyei çok klas bir gol attı. İyi oyunun karşılığını almıştı ev sahibi Kocaelispor. İkinci yarıda Okan Buruk çift forvet düşüncesini korurken, Sallai’yi hücuma katkısı daha fazla olsun düşüncesiyle Singo’nun yerine oyuna aldı. Bu değişiklik fazla etkili olmamıştı. Eren ve Sara bence daha önce oyuna girebilirlerdi. Torreira oyundan alındı ama muhtemelen hafif sakatlığı vardı. Yoksa da etkisiz ve yorgundu. Osimhen’in attığı gol, VAR’dan dönünce işi çok zora girmişti Galatasaray’ın. Okan Buruk’un çift santrfor ısrarı bu maçta orta alanı tamamen devre dışı bırakmıştı. Galatasaray adına alınan mağlubiyetin ana nedeni bence Şampiyonlar Ligi’nin yorgunluğunun sahaya yansımasıydı." (Ercan Taner - Sözcü)
"BİR ÖNLEM ALMADIĞI ORTADAYDI"
"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’unsa bırakın Kocaeli’nin son 3-4 müsabakasını, sadece geçtiğimiz haftaki Başakşehir maçını izleyerek bile fark edilebilecek detaylara önlem almadığını gözlemledik. Kocaeli’nin sağ açığı Agyei, daha 5-6 gün önce Başakşehir’in solunu felç etmişti. Aynı Agyei, yine aynı çizgiyi kullanarak Galatasaray’ın da solunu koridora çevirdi. Her aldığı topla tehdit yarattı, her pozisyonda Jakobs’u geçti. Okan Buruk acaba Agyei’yi hiç izlemedi mi, yoksa ciddiye mi almadı bilemiyorum. Ama İngiliz oyuncuya bir önlem almadığı ortadaydı. Dün Süper Lig’in zirve yarışına tesir eden performans da direkt Agyei’den geldi zaten." (Uğur Meleke- Hürriyet)
"GALİBİYETLERLE AYAĞA KALKMIŞ"
"İlkay transferiyle rafa kalkan 'Osimhen-İcardi birlikte oynar' fikrini Okan Buruk bu deplasmanda niye pratiğe döktü. İlkay sakat, Yunus ameliyat oldu, Sara'nın da form grafiğinden memnun değil. İcardi derine gelir, kanatlardan bol orta yaparız iki santrforla rakibi boğarız. Rakibini analiz etmiş etmiş mi? Hiç sanmıyorum, var böyle bir tembelliği. Büyük zaferler sonrasında gevşeyen takımı değil teknik direktörün taa kendisi. Selçuk İnan'ın takımı son haftalarda galibiyetlerle ayağa kalkmış, 4 orta sahaya karşı Ajax yorgunu Lemina-Lucas ile savaş bekliyorsun.(Bülent Timurlenk - Sabah)