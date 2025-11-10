Spor yazarlarından Galatasaray yorumu: "Icardi fantezisi tokat oldu"

Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti. Sarı kırmızılılılar Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e düştü. Maç sonrası spor yazarları Okan Buruk ve Galatasaray'ı eleştirdi.

“ICARDİ FANTEZİSİ TOKAT OLDU”



Okan Buruk'un Icardi fantezisi G.Saray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki G.Saray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, Icardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? Icardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı.

Icardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu. Sezon başından bu yana Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarında G.Saray, hep tek forvet ve genelde de Osimhen ile oynadı. Okan hoca bu hataya rağmen ikinci yarı nedense Icardi'yi çıkarıp tek forvete dönmeyi düşünmedi.

Bu yenilgi doğrudan Okan hocaya yazar, milli maç arası gelmeseydi Kocaeli'de alınan yenilgi travma yaratırdı. Dilerim Okan hoca takımı toparlar ve çift forvet oynatma inadından vazgeçer. (Levent TÜzemen - SABAH)