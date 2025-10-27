Sporculardan iklim değişikliği çağrısı: "Herkes görev almak zorunda!"

İklim değişikliği, tüm dünyayı etkisi altına alırken sporcuların da karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.

Dünya çapından 40 "elit" sporcu, Brezilya'da toplanacak olan "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı" (COP30) öncesi hükümetlerin iklim krizine yönelik önlemlerini arttırması için çağrı yaptı. Kendilerine "Adapt2Win" adını veren atletler, Gates Foundation ve Wellcome Trust adlı oluşumlardan destek görüyorlar.



"ÖNGÖRÜLEMEZ BİR RAKİP"



Brezilyalı kadın futbolcu Tamires Dias, iklim değişikliğinin bir sporcunun karşılaştığı en büyük zorlukları oluşturduğunu söyledi. 38 yaşındaki sporcu, "Sporda her duruma adapte olmayı öğreniyoruz. Yeni takımlar, yeni taktikler, yeni rakipler... Ancak iklim krizi çok daha farklı bir rakip. Daha güçlü, öngörülemez ve kimsenin kendi kendine baş edemeyeceği bir zorluk." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN KİŞİSEL BİR MESELE"



Jamaika doğumlu İngiliz futbolcu Raheem Sterling, iklim değişikliğinin Karayipler'deki etkisini anlattı. Tecrübeli oyuncu, "Bu, benim için kişisel bir mesele. Karayipler'de iklim değişikliğinin hayatı nasıl değiştirdiğini gördüm. Kurduğum vakıfla birlikte sivrisineklerin sebep olduğu hastalıklara karşı önlem almaya çalışıyoruz. Birlik olarak çalışarak yaratabilecek farkları bu süreçte gördüm. COP30 toplantısı hükümetlerin bu çözümlerin arkasında durması için bir fırsat." dedi.



"HER ŞEY DEĞİŞTİ"



Nijeryalı futbolcu Kenneth Omeruo ise iklim değişikliğinin ülkesindeki her şeyi değiştirdiğini ifade etti. 32 yaşındaki futbolcu, "Nijerya'da büyüdüm. Eskiden havayla ilgili her şeyi tahmin edebilirdiniz. Yağmur yağacağı zaman yeşillikler artardı. Ama son yıllarda her şey değişti. Hava durumu artık tahmin edilemez. Toplumlar zorluk çekiyor. Futbol sahaları bile su baskınları ve kurulukla mücadele etmek zorunda kalıyor. İklim değişikliği her gün birlikte yaşadığımız bir şey haline geldi." sözleriyle görüşünü ifade etti.

