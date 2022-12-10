Spor'da günün programı (10 Aralık 2022)

DÜNYA KUPASI



18.00 Fas - Portekiz



22.00 İngiltere - Fransa



SPOR TOTO 1. LİG



13.30 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)



13.30 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor (Aktepe)



16.00 Altaş Denizlispor - Altay (Denizli Atatürk)



19.00 Göztepe - Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)



TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.



HAZIRLIK MAÇLARI



Fenerbahçe - US Salernitana



16.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.



Galatasaray - Adana Demirspor



20.00 Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.



Trabzonspor - Kasımpaşa



18.00 Bordo-mavililer, Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.



Başakşehir - Westerlo



15.00 Turuncu-lacivertliler, Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.



Ankaragücü - Sivasspor



12.30 Başkent ekibi, Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.



Konyaspor - Gaziantep FK



16.30 Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.



BASKETBOL



Basketbol Süper Ligi



13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji



15.30 Ayos Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor



18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor



Kadınlar Basketbol Süper Ligi



14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş HDI Sigorta



16.00 Emlak Konut - Galatasaray



VOLEYBOL



Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu



15.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe HDI Sigorta



15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ - Develi Bld.



13.00 Hatay B.Şehir Bld. - Bursa Büyükşehir Belediye Spor



16.00 Arkas Spor - Spor Toto



Misli.com Sultanlar Ligi



14.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank

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