Spor'da günün programı (10 Aralık 2022)

DÜNYA KUPASI
18.00 Fas - Portekiz
22.00 İngiltere - Fransa
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor - Altay (Denizli Atatürk)
19.00 Göztepe - Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
Fenerbahçe - US Salernitana
16.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.
Galatasaray - Adana Demirspor
20.00 Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.
Trabzonspor - Kasımpaşa
18.00 Bordo-mavililer, Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.
Başakşehir - Westerlo
15.00 Turuncu-lacivertliler, Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.
Ankaragücü - Sivasspor
12.30 Başkent ekibi, Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.
Konyaspor - Gaziantep FK
16.30 Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji
15.30 Ayos Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor
18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş HDI Sigorta
16.00 Emlak Konut - Galatasaray
VOLEYBOL
Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu
15.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe HDI Sigorta
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ - Develi Bld.
13.00 Hatay B.Şehir Bld. - Bursa Büyükşehir Belediye Spor
16.00 Arkas Spor - Spor Toto
Misli.com Sultanlar Ligi
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank