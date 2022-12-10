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Spor'da günün programı (10 Aralık 2022)

Dünya Kupası'nda merakle beklenen çeyrek final karşılaşmaları bugün de devam edecek. Spor Toto 1. Lig ise 4 mücadele oynanacak. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...

Spor'da günün programı (10 Aralık 2022)

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18.00 Fas - Portekiz

22.00 İngiltere - Fransa

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor - Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe - Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe - US Salernitana

16.00 Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.

Galatasaray - Adana Demirspor

20.00 Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Trabzonspor - Kasımpaşa

18.00 Bordo-mavililer, Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

Başakşehir - Westerlo

15.00 Turuncu-lacivertliler, Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.

Ankaragücü - Sivasspor

12.30 Başkent ekibi, Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

Konyaspor - Gaziantep FK

16.30 Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji

15.30 Ayos Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor

18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş HDI Sigorta

16.00 Emlak Konut - Galatasaray

VOLEYBOL

Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu

15.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe HDI Sigorta

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ - Develi Bld.

13.00 Hatay B.Şehir Bld. - Bursa Büyükşehir Belediye Spor

16.00 Arkas Spor - Spor Toto

Misli.com Sultanlar Ligi

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank

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