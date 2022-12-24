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Spor'da günün programı (24 Aralık 2022 maçları)

Sporda bugün Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig ve basketbolda da yoğun takvim var.  Günün öne çıkan maçı ise Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi. İşte Türkiye'de sporda günün mücadeleleri...

Spor'da günün programı (24 Aralık 2022 maçları)

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Tarihte Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti

Tarihte Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti

SÜPER LİG

13.30 Hatayspor - Giresunspor (Yeni Hatay)

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Tuzlaspor - Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Pendikspor - Manisa FK (Pendik)

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

14.00 Çukurova Bld. Adana Demirspor - Sarıyer Bld.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş Emlakjet - Darüşşafaka

15.30 Galatasaray NEF - Türk Telekom Spor

18.00 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

20.30 Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Bld.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - Rize Belediyesi

15.00 Bursa Uludağ - Çankaya Üniversitesi

16.00 Emlak Konut - Beşiktaş HDI Sigorta

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