Spor'da günün programı (24 Aralık 2022 maçları)

SÜPER LİG
13.30 Hatayspor - Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Tuzlaspor - Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Denizlispor - Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Pendikspor - Manisa FK (Pendik)
VOLEYBOL
Sultanlar Ligi
14.00 Çukurova Bld. Adana Demirspor - Sarıyer Bld.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş Emlakjet - Darüşşafaka
15.30 Galatasaray NEF - Türk Telekom Spor
18.00 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor
20.30 Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Bld.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - Rize Belediyesi
15.00 Bursa Uludağ - Çankaya Üniversitesi
16.00 Emlak Konut - Beşiktaş HDI Sigorta