Sporda günün programı (4 Aralık 2023)

SÜPER LİG
17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In
20.30 AEK Athens - Tofaş
22.30 Benfica - Darüşşafaka
Euroleague Kadınlar
GRUP A
19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - BC Polkowice
GRUP B
19.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Perfumerias Avenida
EuroCup Kadınlar 1/16 Final
17.00 Nesibe Aydın - Casademont Zaragoza
20.00 Uni Györ - Galatasaray
22.30 Castors Braine - OGM Ormanspor