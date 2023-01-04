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Sporda günün programı (4 Aralık 2023)

Süper Lig'in 17. haftası 4 karşılaşmayla devam edecek. Günün öne çıkan mücadelesinde Galatasaray, Ankaragücü karşısında liderlik için sahada olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaşmalar oynanacak. İşte Türkiye'de sporda günün mücadeleleri...

Sporda günün programı (4 Aralık 2023)

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17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

20.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In

20.30 AEK Athens - Tofaş

22.30 Benfica - Darüşşafaka

Euroleague Kadınlar

GRUP A

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - BC Polkowice

GRUP B

19.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Perfumerias Avenida

EuroCup Kadınlar 1/16 Final

17.00 Nesibe Aydın - Casademont Zaragoza

20.00 Uni Györ - Galatasaray

22.30 Castors Braine - OGM Ormanspor

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