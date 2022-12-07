Spor'da günün programı (7 Aralık 2022)

Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Ümraniyespor Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçlarında mücadele edecek.
İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...
FUTBOL
Sarı-lacivertliler, Antalya kampında Alanyaspor'la özel maçta karşılaşacak. (19.00 S Sport)
Bordo-mavililer, İngiliz ekibi Crystal Palace ile hazırlık maçı oynayacak. (19.00 A Spor)
Antalyaspor, özel maçta İtalyan ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. (20.45)
Ümraniyespor hazırlık maçında Letonya Ligi ekibi FK Liepaja ile karşılaşacak. (16.00)
BASKETBOL
EuroCup
20.00 Türk Telekom Spor - Gran Canaria
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Falco Szombathely - Tofaş
23.00 Pınar Karşıyaka - Telekom Baskets Bonn
Kadınlar Euroleague
19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - ZVVZ USK Praha
EuroCup Kadınlar
19.00 Galatasaray - Gorzow Wielkopolski
20.00 Arka Gdynia - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
Misli.com Sultanlar Ligi
14.00 Nilüfer Bld. - PTT
Şampiyonlar Ligi Kadınlar
17.00 VakıfBank - Crvena Zvezda Beograd
19.00 Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste (ROU)