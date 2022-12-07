Spor'da günün programı (7 Aralık 2022)

Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Ümraniyespor Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçlarında mücadele edecek.



İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...



FUTBOL



Sarı-lacivertliler, Antalya kampında Alanyaspor'la özel maçta karşılaşacak. (19.00 S Sport)



Bordo-mavililer, İngiliz ekibi Crystal Palace ile hazırlık maçı oynayacak. (19.00 A Spor)



Antalyaspor, özel maçta İtalyan ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. (20.45)



Ümraniyespor hazırlık maçında Letonya Ligi ekibi FK Liepaja ile karşılaşacak. (16.00)



BASKETBOL



EuroCup



20.00 Türk Telekom Spor - Gran Canaria



FIBA Şampiyonlar Ligi



20.00 Falco Szombathely - Tofaş



23.00 Pınar Karşıyaka - Telekom Baskets Bonn



Kadınlar Euroleague



19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - ZVVZ USK Praha



EuroCup Kadınlar



19.00 Galatasaray - Gorzow Wielkopolski



20.00 Arka Gdynia - OGM Ormanspor



VOLEYBOL



Misli.com Sultanlar Ligi



14.00 Nilüfer Bld. - PTT



Şampiyonlar Ligi Kadınlar



17.00 VakıfBank - Crvena Zvezda Beograd



19.00 Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste (ROU)



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