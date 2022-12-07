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Spor'da günün programı (7 Aralık 2022)

Dünya Kupası'na verilen arada Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Ümraniyespor ve Alanyaspor bugün hazırlık maçları oynayacak. Basketbol ve Voleybol maçları ise normal takviminde devam edecek.

Spor'da günün programı (7 Aralık 2022)

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, , Antalyaspor, Alanyaspor ve Ümraniyespor Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçlarında mücadele edecek. 

İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...

FUTBOL

Sarı-lacivertliler, Antalya kampında Alanyaspor'la özel maçta karşılaşacak. (19.00 S Sport)

Bordo-mavililer, İngiliz ekibi Crystal Palace ile hazırlık maçı oynayacak. (19.00 A Spor)

Antalyaspor, özel maçta İtalyan ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek. (20.45)

Ümraniyespor hazırlık maçında Letonya Ligi ekibi FK Liepaja ile karşılaşacak. (16.00)

BASKETBOL

EuroCup

20.00 Türk Telekom Spor - Gran Canaria

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Falco Szombathely - Tofaş

23.00 Pınar Karşıyaka - Telekom Baskets Bonn

Kadınlar Euroleague

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - ZVVZ USK Praha

EuroCup Kadınlar

19.00 Galatasaray - Gorzow Wielkopolski

20.00 Arka Gdynia - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Misli.com Sultanlar Ligi

14.00 Nilüfer Bld. - PTT

Şampiyonlar Ligi Kadınlar

17.00 VakıfBank - Crvena Zvezda Beograd

19.00 Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste (ROU)

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