Sporting-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting CP ile Borussia Dortmund, adlarını son 16 turuna yazdırabilmek için sahaya çıkacak. Sporting, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligi 23. sırada tamamladı. Borussia Dortmund ise lig aşamasını çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 10. sırada tamamladı. İşte, Sporting-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...



SPORTING-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Sporting-Borussia Dortmund maçı, 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.



Jose Alvalade'de Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Borussia Dortmund maçı, Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Quenda, João Simões, Morita, Araújo; Gyökeres, Francisco Trincão



Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Emre Can, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy