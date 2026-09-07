Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan
07.09.2026 15:21
Son Güncelleme: 07.09.2026 15:58
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde deplasmanda Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, deplasmanda kazanmak için sahada olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Osimhen, Lemina ve Singo kritik karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TSİ ile saat 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
9 Eylül Sporting Lizbon - Galatasaray 22.00
13 Ekim Galatasaray - Barcelona 22.00
21 Ekim Lille - Galatasaray 19.45
3 Kasım Galatasaray - Stuttgart 20.45
24 Kasım Galatasaray - Aston Villa 20.45
8 Aralık AEK - Galatasaray 23.00
19 Ocak Galatasaray - Feyenoord 20.45
27 Ocak PSG - Galatasaray 23.00