Sporting Lizbon-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiliz devi Manchester City ile Portekiz'in köklü ekibi Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Sporting Lizbon'da son olarak teknik direktör Ruben Amorim Manchester United ile anlaşmıştı. Futbolseverler şimdi bu maçın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Sporting Lizbon-Manchester City maçı hakkında bilgiler...



SPORTING LIZBON-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Sporting Lizbon-Manchester City maçı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4. HAFTANIN PROGRAMI



5 Kasım Salı:



20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)



20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)



23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)



23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)



23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)



6 Kasım Çarşamba:



20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)



20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)



23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)



23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)



23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)



23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

