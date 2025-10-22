Sporting Lizbon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Sporting Lizbon - Marsilya maçıyla devam ediyor. Marsilya yıldız isimleriyle deplasmandan puan veya puanlarla dönmeye çalışacak. Peki Sporting Lizbon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



SPORTİNG LİZBON - MONACO MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Sporting Lizbon - Marsilya karşı karşı karşıya geliyor.



22 Ekim Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadele Estádio José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

