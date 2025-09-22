Sporting Lizbon - Moreirense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Moreirense ise tecrübeli isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puan almak için sahaya çıkacak.

SPORTİNG LİZBON - MOREİRENSE MAÇI NE ZAMAN?

Estádio José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22 Eylül Pazartesi günü saat 22:15'te bşalayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.