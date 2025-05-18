Sporting mutlu sona ulaştı

Sporting, ligin son haftasında Vitoria Guimaraes’i 2-0 mağlup ederek 82 puana ulaştı ve Portekiz Premier Lig’ini zirvede tamamladı.

Yeşil beyazlı ekip yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı ve tarihindeki 21. lig zaferini elde etti. Benfica ise deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı.

MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Benfica sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu sezonu 16 gol 10 asistle tamamlarken, Orkun Kökçü de 11 gol 8 asistlik katkı verdi.