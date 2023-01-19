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Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın maçları

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. İşte 1.Lig'de haftanın maç programı...

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın maçları

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Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor. 

Haftanın açılış maçında Sakaryaspor ile Altınordu, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)

Süper Lig'de ikinci perde: 20. hafta heyecanı başlıyor (Haftanın programı)

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