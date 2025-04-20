St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

St. Etienne - Lyon karşılaşmasının detayları belli oldu. Ev sahibi ekip taraftar avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Saint - Etienne bu sezon topladığı 24 puanal düşme hattında yer alıyor. Lyon ise ligde çıktığı son beş karşılaşmada sadece 1 kez puan kaybı yaşadı. St. Etienne - Lyon maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati araştırılıyor.



ST. ETİENNE - LYON MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında St. Etienne ve Lyon karşı karşıya gelecek.



Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20 Nisan Pazar günü saat 21.45’te başlarken beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Konuk ekip, Manchester United karşısında aldığı mağlubiyeti unutturmak için sahaya çıkacak.







