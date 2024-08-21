St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak. Müsabaka öncesi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, St. Gallen-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor’un St. Gallen takımına konuk olacağı mücadele 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.



Mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TRABZONSPOR'UN AVRUPA KARNESİ



Trabzonspor, Avrupa kupalarında 154. kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.



Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.



Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.



KONFERANS LİGİ'NDE 7.MAÇ



Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.



UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.



Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.