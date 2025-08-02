St. Gilloise - Leuven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Belçika)
Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen iki takım karşı karşıya geliyor. St. Gilloise, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor.Leuven ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki St. Gilloise - Leuven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Belçika Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan St. Gilloise ve Leuven kozlarını paylaşacak. St. Gilloise - Leuven maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki St. Gilloise - Leuven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ST. GİLLOİSE - LEUVEN MAÇI NE ZAMAN?
St. Gilloise’nin Leuven’i konuk edeceği mücadele 3 Ağustos) saat 19.30’da başlayacak. Brusel'da, Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak St. Gilloise - Leuven mücadelesinin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
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