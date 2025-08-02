St. Gilloise - Leuven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Belçika)

Belçika Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan St. Gilloise ve Leuven kozlarını paylaşacak. St. Gilloise - Leuven maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki St. Gilloise - Leuven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ST. GİLLOİSE - LEUVEN MAÇI NE ZAMAN?



St. Gilloise’nin Leuven’i konuk edeceği mücadele 3 Ağustos) saat 19.30’da başlayacak. Brusel'da, Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak St. Gilloise - Leuven mücadelesinin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



