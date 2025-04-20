St. Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Bayer Leverkusen, St, Pauli deplasmanında üç puan arıyor. Ligde oynadığı son beş karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi ekip Leverkusen karşısında ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Peki St. Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu sezon Bayern Münih’in puan sıralamasında gerisinde kalan Leverkusen, kazanarak rakibiyle puan farkını indirmek istiyor. Leverkusen ligde son maçında beraberlik alırken ligde sadece 2 kez mağlup oldu. Etkili hücum hattıyla dikkat çeken Xabi Alonso’nun öğrencileri 63 gol atarken kalesinde ise 34 gol gördü. St. Pauli - Leverkusen maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
ST. PAULİ - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bayer Leverkusen, St. Pauli deplasmanına konuk oluyor.
St. Pauli - Bayer Leverkusen mücadelesi Hamburg'da, Millerntor Stadyumu'nda oynanırken 20 Nisan Pazar günü saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Konuk ekip bus eon igde çıkığı 29 karşılaşmada 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Bundesliga
- Maç