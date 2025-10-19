St. Pauli - Hoffeinheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga )

St. Pauli - Hoffeinheim maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı.Hoffeinheim yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



ST. PAULİ - HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da St. Pauli - Hoffeinheim karşı karşıya geliyor.Hamburg'da, Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 18.30’da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

