St. Pauli - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde St. Pauli - Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Freiburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki St. Pauli - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ST. PAULİ - MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında St. Pauli - Mönchengladbach kozlarını paylaşıyor. Hamburg'da, Millerntor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



