Stada sandviç içinde meşale sokmaya çalışan taraftarlar yakalandı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YASAL İŞLEM



Tribün olayları ile ilgili, misafir tribününden meşale, torpil, hakaretten 5 kişiye, ev sahibi tribününden torpil, hakaret, yabancı madde ile 12 kişiye, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ile ilgili de 23’ü Samsun, 21’i de diğer illerden olmak üzere 44 kişiye yasal işlem başlatıldı.



Toplam da 82 kişi hakkında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun gereği savcı talimatı alınarak gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Statta bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenerek gerekli tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.