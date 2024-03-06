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Stadın yanında yangın: Southampton - Preston maçı ertelendi

İngiltere'nin Southampton şehrinde bulunan St Mary Stadyumu'nun bitişiğindeki depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Southampton ve Preston arasındaki Championship mücadelesi ertelendi.

Stadın yanında yangın: Southampton - Preston maçı ertelendi

Stadyumun hemen bitişiğinde, sanayi tipi koruyucu ekipman ve iş elbiseleri satan bir şirketin deposunda çıktı.

Alevlere 18 araç ve 100 personel ile müdahale eden itfaiye, stadyuma çıkan yolları trafiğe kapattı. Yanan plastik ve diğer kimyasallar yüzünden gökyüzüne yoğun siyah bir duman yükseldiği görüldü.

Yerel sağlık yetkilileri, bölge halkına evlerinin pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Southampton kulübü de maçın yangın nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Karşılaşmanın yeni tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.

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