Stadın yanında yangın: Southampton - Preston maçı ertelendi

Stadyumun hemen bitişiğinde, sanayi tipi koruyucu ekipman ve iş elbiseleri satan bir şirketin deposunda yangın çıktı.

Alevlere 18 araç ve 100 personel ile müdahale eden itfaiye, stadyuma çıkan yolları trafiğe kapattı. Yanan plastik ve diğer kimyasallar yüzünden gökyüzüne yoğun siyah bir duman yükseldiği görüldü.

Yerel sağlık yetkilileri, bölge halkına evlerinin pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Southampton futbol kulübü de maçın yangın nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Karşılaşmanın yeni tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.