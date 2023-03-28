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Stadyumu depremde zarar gören Erzurumspor, Altay maçını İstanbul'da oynayacak

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Altay maçı, depremden etkilenen Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki hasar-tespit çalışmaları nedeniyle İstanbul'da Pendik Stadyumu'nda yapılacak.

Stadyumu depremde zarar gören Erzurumspor, Altay maçını İstanbul'da oynayacak

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Spor Toto 1'inci Lig'de perşembe günü Erzurumspor FK ile Altay arasında 'da oynanması gereken 29'uncu hafta karşılaşması, 6 Şubat'taki deprem felaketlerinden etkilenen Kazım Karabekir Stadı'ndaki teknik incelemelerin sürmesi nedeniyle İstanbul'da Pendik Stadı'nda oynanacak.

Önceki iç saha maçında Keçiörengücü'nü Rize'de konuk eden Erzurum temsilcisi, Çaykur Rizespor'un da bu hafta evinde oynaması nedeniyle tercihini İstanbul'dan yana kullandı.

Ligde 25 puanlı iki takımdan Erzurumspor maç eksiğiyle 13'üncü sırada, Altay ise 14'üncü basamakta yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Manisa FK maçında sakatlık yaşayan iki oyuncudan stoper Björkander'in oynamasının zor olduğu, Tolga'nın ise görev yapabileceği öğrenildi. İzmir ekibinde tedavisi süren kaleci Ozan forma giyemeyecek. U19 Milli Takımı'na katılan sol bek Efe'nin İstanbul'daki randevuya yetişmesi bekleniyor. Cezası biten Naderi de takımdaki yerini alacak.

Stadyumu depremde zarar gören Erzurumspor, Altay maçını İstanbul'da oynayacak - 1
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