Stattaki gürültüden kulaklarını tıkamış, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı: Timo Werner için Süper Lig sürprizi

Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılım hakkı kazanmıştı.



Gelecek sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da adından söz ettirmeyi hedefleyen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah - beyazlılar için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.



Faantik'in haberine göre Beşiktaş, bonservisi Leipzig'de olan ve geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Timo Werner'i radarına aldı.



Özellikle sol kanatta problem yaşayan siyah - beyazlıların 29 yaşındaki futbolcuyla bu sorunu çözmek istediği ifade edildi.



SOLSKJAER ONAY VERDİ

Beşiktaş'ın Alman hücumcu ile önümüzdeki günlerde Leipzig'le görüşme yapmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de transfere olumlu yanıt verdiği belirtildi.



Öte yandan siyah - beyazlıların kontratının sonuna yaklaşan Werner'i uygun bir bedelle kadroya katmanın planlarını yaptığı vurgulandı.

DOLMABAHÇE'DEKİ GÜRÜLTÜYE DAYANAMAMIŞTI



2016/17 sezonunda Leipzig formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a rakip olarak Tüpraş Stadyumu'na gelen Timo Werner, taraftarın çıkardığı gürültüden olumsuz etkilenmişti.

