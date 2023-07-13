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Stefan Kuntz: "Arda Güler'in kendine has bir futbol anlayışı var"

Stefan Kuntz, Real Madrid'e transfer olan Milli oyuncu Arda Güler hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı Arda'nın kendine has bir futbol anlayışı olduğunu vurguladı.

Stefan Kuntz: "Arda Güler'in kendine has bir futbol anlayışı var"

Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 'e transfer olan 'in kendine özgü bir futbol anlayışına sahip olduğunu belirtti.

Kuntz, Bild'e yaptığı açıklamada, Arda Güler'in kendisinin döneminde ilk kez A milli takıma çağrıldığını söyledi.

"BİR TANRISI GİBİ DAVRANILMALI"

Genç orta saha oyuncusu için uyarılarda bulunan Alman teknik adam, "Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi davranılmalı, ancak henüz Messi değil" şeklinde konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEĞİ VAR"

60 yaşındaki teknik direktör, Arda'nın oyuncu özelliklerini anlatırken, "Arda, yüksek seviyede antrenman yapmalı, oynamaya devam etmeli. Hala fiziksel olarak çalışması gerekiyor. Olağanüstü bir yeteneği var. İyi bir tekniği, güçlü pasları var. Tam olarak nereye koşacağını biliyor. Arda'nın kendine has bir futbol anlayışı var" ifadelerini kullandı.

Kuntz, son on yılda Türk futbolunda hızla yükselen ancak daha sonra kariyeri düşüşe geçen birçok genç oyuncunun olduğunu hatırlatarak, Arda'nın daha olgun bir şekilde futbol oynaması gerektiğini ve kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

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