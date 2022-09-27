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Stefan Kuntz: Bu durumla yüzleşmeye hazırım

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı son 2 maçta Lüksemburg ile berabere kalan ve Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz açıklama yaptı. "Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım" diyen Kuntz, başarı için birlik olmaları gerektiğini belirtti.

Stefan Kuntz: Bu durumla yüzleşmeye hazırım

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SON DAKİKA: UEFA Uluslar Ligi: A Milli Takım Faroe Adaları'na yenildi

SON DAKİKA: UEFA Uluslar Ligi: A Milli Takım Faroe Adaları'na yenildi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisinin ardından açıklama yaptı. Kuntz, "Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz" dedi.

Alman teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."

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