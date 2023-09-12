Stefan Kuntz Japonya yenilgisinden oyuncuları sorumlu tuttu

A Milli Futbol Takımı, Belçika'daki özel maçta Japonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, Japonya'ya 4-2'lik skorla kaybetti.

Müsabaka sırasında taraftarlar "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yaptı.



Ay Yıldızlıların hazırlık maçında 4-2 yenilmesinin ardından konuşan Alman çalıştırıcı, futbolcuların performansını eleştirdi, "Yanıt sahada verilir, maç sonu röportajlarında değil" dedi.



Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçtan önceki uyarılarımızı sahada uygulayamayan oyuncular vardı. Bazı futbolcular Japonya'ya fiziksel olarak yanıt verecek seviyede değildi. Eğer takım olarak bir şeyler kazanmak istiyorsak, herkes elinden geleni yapmalı. Oyuncuların Milli Takım için yüzde yüz performanslarını sahada göstermesi gerekiyor. Canımı en çok acıtan şey; oyuncuların bunu yapmamaları. Yanıt sahada verilir, maç sonu röportajlarında değil." diye konuştu.



Belçika'da oynanan maçta Japonya İto ve Nakamura'nın iki golüyle henüz 36'ncı dakikada 3-0 öne geçti.



44'üncü dakikada Ozan Kabak ile yanıt veren Milliler, Bertuğ Yıldırım'ın 61'inci dakikadaki golüyle farkı bire indirdi.



Japonya, 78'inci dakikada İto'nun penaltıdan attığı golle 4-2 kazandı.



Teknik Direktör Kuntz, maç sırasında tribünlerden yükselen istifa çağrısına yanıt verdi. Kuntz, "Kötü sonuçların tek sorumlusu ben değilim" dedi.

Alman hoca şunları kaydetti;



"Taraftarların maçta yaptığı istifa çağrısını anlayacak kadar Türkçem var. Kimse teknik direktörü korumuyor. Sorgulanan teknik kişi teknik direktör. Ancak alınan sonuçların sebebi bence bu değil. Bu maçı oynadığımız için kesinlikle çok mutluyum. Bugün gördüğümüz olumsuzlukları düzeltip, Hırvatistan maçına hazır çıkacağız."



A Milli Takım sıradaki maçını EURO 2024 elemelerinde oynayacak.



Ay Yıldızlılar D Grubu'nda 12 Ekim'de aynı puanla zirveyi paylaştığı Hırvatistan'a konuk olacak.