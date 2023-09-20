Stefan Kuntz kararı için gözler TFF'de

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'la bugün bir araya gelecek. Alman çalıştırıcı Riva'daki zirve için dün gece İstanbul'a geldi.
TFF'nin Kuntz için ayrılık kararı almasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktör adaylarıyla son görüşmeler yapılacak.
5 ADAY
Abdullah Avcı, Vincenzo Montella, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Joachim Löw adayalar arasında yer alıyor.
Euro 2024 elemelerinde 5 maçı geride bırakan Türkiye, 10 puan ve averajla grubunda 2. sırada.
Ay Yıldızlılar 6. karşılaşmasını 12 Ekim’de deplasmanda Hırvatistan ile yapacak.
15 Kasım’da Letonya’yı konuk edecek A Milli Takım, grubunun son maçını 21 Kasım’da Galler ile deplasmanda oynayacak.
VİDEO: KUNTZ, TFF GÖRÜŞMESİ İÇİN İSTANBUL'A BÖYLE GELDİ
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Tff
- Spor&Skor
- Ntv Spor