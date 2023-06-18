Stefan Kuntz: Sahaya farklı bir anlayışı yansıtabiliriz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde yarın Samsun'da Galler ile karşılaşacak.



A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, maç öncesi Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kuntz, Galler'in forvet oyuncusunu kaybettiğini bu yüzden fiziksel olarak zayıfladığını hatırlattı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Galler'in uzun hava toplarıyla gol bulduğunu hatırlatan Kuntz, "Biz de bunun farkına vardık. Antrenmanda buna çalıştık. Letonya maçında yapamadığımızı Galler karşısında yapmak istiyoruz. Rakibimizi yeterince analiz ettik. Arda'nın Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti. Önümüzdeki rakip farklı olduğu için taktiksel olarak sahaya farklı bir anlayışı yansıtabiliriz." diye konuştu.

BARIŞ ALPER YORUMU



Kuntz, savunmada rakibi nasıl karşılayabilecekleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Rakibi nasıl zorlarız onun üzerinde de çalışıyoruz, önceliğimiz bu konuda başarılı olmak. Maç öncesinde ilk 11 ile ilgili bilgi vermiyorum. Ben ilk 11'i ilk önce daima takımıma açıklarım. Ama Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Biz ondaki ışığı gördük ve onun kalitesinden yararlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Samsun'da olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Kuntz, şöyle devam etti:



"Şu an Samsun'daki ortamı çok iyi gördüm. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Samsun'un ne kadar Türkiye için tarihsel bir şehir olduğunu da öğrendim. Öncelikle yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Buradaki güzel taraftar Samsunspor'u nasıl Süper Lig'e çıkardıysa ve bir yıl boyunca desteklediyse o zaman yarınki maçta da bize aynı desteği sağlayacaklarına eminim."

