Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi Finali'nin teknik gözlemci heyetinde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 Şampiyonlar Ligi Final maçını değerlendirecek UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer alacağı açıklandı.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Alman teknik adam, Avrupa'nın seçkin futbol adamlarının da aralarında olduğu heyet ile birlikte karşılaşmayı yerinde takip edecek.

UEFA Teknik Gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında görev alıyor, müsabakaları ve oyuncuları teknik ve taktik açılardan değerlendirip çeşitli raporlar hazırlıyor.