Stefan Kuntz'dan Mert Hakan açıklaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesindeki Riva kampında bir basın toplantısı düzenledi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuntz, sözlerine, "Öncelikle Trabzonspor’u şampiyonluğu dolayısıyla kutlamak isterim. Sivas'ı da dünkü kupa zaferi için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım ve kaptanımız Rıza’nın kupayı kaldırması beni çok mutlu etti. Avrupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir ile Süper Lig’e yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor’u tebrik ediyorum" ifadeleriyle başladı.



“ULUSLAR LİGİ ÜZERİNDEN ARKA KAPIDAN AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILMAK MÜMKÜN”



Şu andan itibaren 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için çalışmalara başladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Kısa sürede 4 maç oynayacağız. Bu maçlara kazanma hedefiyle konsantre olacağız. Biraz karmaşık bir süreç bizleri bekliyor. Uluslar Ligi üzerinden arka kapıdan Avrupa Şampiyonası’na katılmak mümkün. Sezon sonunda milli maçlara konsantre olmak kolay olmayacaktır. Beynimize yazılması gereken şu, Avrupa’da şu an maçlara çıkma izni olan oyuncular ülkelerinin en iyi oyuncuları. Ben de ülkenin en iyi oyuncularından biri olmak istiyorsam tatile gitmedim, bu akşamdan kampa başladığım için kendimle gurur duymalıyım” diye konuştu.



Kadroda sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkerim Bardakçı, Abdülkadir Ömür ve Ersin Destanoğlu'nun yer almadığını aktaran Kuntz, Umut Bozuk’un da sakatlığı bulunduğunu belirtti.



“FERDİ BİZE TAKTİK VARYASYON İMKANI SAĞLIYOR”



Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu kadroya dahil etmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Kuntz, "Ferdi’yle çalışacağımız için çok büyük memnuniyet duyuyorum. Burak milli takımı bıraktıktan sonra takım içinde yeni bir hiyerarşi oluştu. Hakan gibi, Enes Ünal gibi oyuncuların bizimle olması önemli. Kampın ilk gününden itibaren bu fırsattan faydalanıp yeni bir takım ruhu inşa etme fırsatını kullanmalılar. Bu 4 maçı başarılı olmak ve 2024 eleme turu için kendimize yeni yetenekler kazandırmak için kullanacağız. Ferdi bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor, hem sağ hem sol bek oynuyor. Hatta bir mevki ileride de oynayabiliyor. Sezonun son döneminde Fenerbahçe’deki en iyi oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe’nin sezonun ikinci kısmını başarılı tamamlamasındaki ana aktörlerden biriydi” şeklinde konuştu.



Genç oyuncuları da A Milli Takıma kazandırmak istediklerini belirten Kuntz, "Kasımpaşalı Eren var, 21 yaş altında iyi bir performans vermiş olan Doğukan, Doğan ve Tiago var. Tiago konusunda 21 yaş altı takımındaki iş birliğimiz en belirgin haldeydi, 21 yaş altı takımında en hızlı ilerlemeyi sağlayan o olmuş. Watford kulübü ile Tiago hakkında uzun uzun konuştuk, Doncaster’a kiralık vermişler sonra takıma geri almışlar. Watford’da antrenörler onu bu maçlar için takımlarına dahil etmek için iyi bir fırsat olduğunu görüyorlar” diye konuştu.



“AMDOUNI KONUSUNDA İŞİMİZİN ZOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”



Milli takıma genç oyuncuları kazandırmak için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarının altını çizen Kuntz, "Almanya’da Schalke'de Mehmet Can Aydın konusunu görüştüm. 3 ay sakatlık dönemi geçirdiği için bu kez milli takıma katılmama konusunda izin istedi. Daha hazır gelmek istiyor. Amdouni var onunla da iletişime geçtik, kendisi İsviçre 21 Yaş Altı defterini kapatmak istediğini ifade etti ancak A Milli Takım antrenörü onu İsviçre Mili Takımı’na dahil etti. İşimizin zor olduğunu düşünüyorum. Turgay Gemicibaşı Klagenfurt’ta, onu da izlemeye devam edeceğiz. Yunus Akgün’ü Kasımpaşa karşısında izledim. 3-0 geriye düştüler. Bu hal içerisinde her pozisyonda bu duruma kızdığını, topu istediğini, vazgeçmediğini ve bir golün bile başarı olarak görülebileceğini gösteren, olağanüstü mantalite gösteren tek oyuncuydu. Bunlar Türk Milli Takım oyuncusundan bekleyeceğimiz bir özelliktir. Yunus o yüzden buraya davet edilmeyi hak etti” dedi.



“BURADA İTHAMLAR VE İFADE EDİLİŞ BİÇİMİ BENİ MUTLU ETMEDİ”



Kadroya alınmayan oyuncularla ilgili eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, şunları söyledi:



"Tüm teknik direktörlere, başkanlara ve oyunculara şunu söyledim, sorunuz varsa kapım her zaman size açık. Karşılıklı saygıyı yitirmeden iletişim kurmamız gerekiyor. Doğru şekilde iletişim kurmayı başarırsak iyi sonuç çıkacaktır. Burada ithamlar ve ifade ediliş biçimi beni mutlu etmedi. Bizim antrenör ekibimizin içerisinde iki tane üst düzey takımları çalıştırmış ve sertifikalı antrenörlerimiz var. Seviyeleri benimle aynı. Orkun, Konferans Ligi’nde finalde oynadı, orta sahada Hakan, Dorukhan, Salih Özcan da var. O mevkide oldukça fazla oyuncumuz oldu. Kanatta da aynı şekilde. Burada istatistiklere girebiliriz ama açık konuşmak gerekirse bu tartışmayı Emre Mor üzerinden yürütmek istemem. Kendisiyle iletişim halindeyim ve milli takım kapısını açık tutmak istiyorum. İrfan Can için de aynı durum geçerli. Genç oyuncular üzerinden bu soruya yanıt vermeyeceğim. Bir sorunuz varsa lütfen doğrudan bize gelin. Bu konu münakaşaya dönüşmemeli."



“MERT HAKAN İÇİN KAPI AÇIK”



Kuntz, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş’ın kadroya alınmaması hakkındaki soruyu ise "Salih, Orkun, Hakan ve Dorukhan. Şu an bu 4 oyuncuya baktığımızda hem sezon içindeki performansı onların bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Onun için de kapı açık. Belirli bir istikrarı var, sadece bir kişi kötü de diğerleri iyi değil. Aralarında çok küçük farklar oluyor." şeklinde cevapladı.



“YOGAYI İLK KEZ MİLLİ TAKIMA GETİRECEĞİZ”



Sağlık bölümünde yeniliklere gittiklerini de aktaran Kuntz, "Amerika’dan getireceğimiz bir ekibi burada göreceğiz. Yogayı ilk kez mili takıma getireceğiz, oyuncuların bundan memnun olduğunu söyleyebilirim. Bunun ardından bir de zihinsel çalışma yapmak üzere koçlarla çalışacağız. Burada oyuncuların kendilerini değerlendirmeleri ve takım ruhuna dahil ilk adımları atmak için bu koçla birlikte çalışacağız” dedi.



Alman teknik adam, milli takımda göreve geldiğinden bu yana en az 40 maç izlediğini vurgulayarak, "İstanbul’u çok seviyorum. İşim dışında da burada bulunuyorum. Şehirde dolaşırken de bana rastlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.