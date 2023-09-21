Stefan Kuntz'tan ayrılık sonrası ilk açıklama: Gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı

A Milli Takım'da görevden alınan Alman teknik direktör Stefan Kuntz ayrılık sonrası konuştu.



Resmi web sitesinden açıklama yayınlayan Kuntz, "Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevimden alındıktan sonra kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Şu anda D grubunda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da EURO 2024'e gitme şansımız yüksek." dedi.

"GERÇEKLEŞMEMİŞ BİR HAYAL OLARAK KALDI"



Kuntz sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük hayallerimden biri, Almanya'nın ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı. Ne yazık ki bu, artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı."

SALİH VE FERDİ VURGUSU



"Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu Türk Milli Takımı'nda oynamaya ikna edebildiğimiz için özellikle mutluyum." diyen Kuntz, "Bizim hedeflerimizden biri de genç Türk yetenekleri keşfetmek ve desteklemekti. Görev sürem boyunca 22 farklı oyuncu forma giydi." ifadelerini kullandı.