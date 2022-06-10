Stefan Kuntz'tan Lüksemburg yorumu: Gruptaki en güçlü rakip

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Yeni yapılanan bir takımımız var ve bunu da sürekli geliştirmek istiyoruz. Uluslar Ligi maçlarını Euro 2024 eleme karşılaşmalarının provası olarak görüyoruz. Bu yüzden oyuncularımdan konsantre ve ciddiyet istiyorum" dedi.



UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 3'üncü maçında yarın deplasmanda Lüksemburg'un konuğu olacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Lüksemburg'un Faroe Adaları ve Litvanya'dan daha iyi bir takım olduğunu ifade eden Kuntz, "Lüksemburg taktiksel olarak, Faroe Adaları ve Litvanya'dan üstün bir takım. 3. galibiyeti arıyoruz. Lüksemburg, bireysel ve taktiksel olarak bakınca gruptaki en ciddi rakip. Diğer maçlara göre daha zor olacağını bekleyebiliriz. Oyuncularımızı en mükemmel şekilde hazırlamaya çalıştık. Rıdvan'ın ağrıları var, yarınki maç için riske etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



"KAMPIN İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE HANGİ MAÇTA KİMİN OYNAYACAĞINI ANLATTIK"



Takımdaki oyuncuların okul tatilinde olmadıklarını, onun için maçlarda performans göstermeleri gerektiğini belirten Kuntz, "Takım ruhu iyi performans göstermenin temelidir. Önemli olan takım ruhunu iyi tutacak kararları vermemiz lazım. Kalecilerden bahsedersek kampın ikinci veya üçüncü gününde hangi maçta kimin oynayacağını anlattık. Onun için 'ben neden yokum' endişesi doğmuyor. Takım içinde lider oyuncularımız var. Takım ruhu konusunu fazlasıyla önemseyen bir durum. Oyuncularımız okul tatilinde değiller, performans vermek zorundalar. Teknik heyetle birlikte ufak dokunuşlar yapıyoruz. Genç oyuncularımız da iyi işler çıkarıyor. Gerek saha içinde, gerek saha dışında çok iyi davranışlarını gördük. Kalan 2 maçı geçelim, 4 maçı detaylı konuşuruz. Kamuoyunun gözünden kaçan bazı küçük olumlu şeyler de var, onlar da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



"ULUSLAR LİGİ MAÇLARINI EURO 2024 ELEME KARŞILAŞMALARININ PROVASI OLARAK GÖRÜYORUZ"



Uluslar Ligi maçlarını Euro 2024 eleme karşılaşmalarının provası olarak gördüklerini söyleyen Stefan Kuntz, "Zorluklar maç maç değişiyor. Her zaman takımınızın gelişmesini istersiniz. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz demiştik, yeni yapılanan bir takımımız var ve bunu da sürekli geliştirmek istiyoruz. Uluslar Ligi maçlarını Euro 2024 eleme karşılaşmalarının provası olarak görüyoruz. Bu yüzden oyuncularımdan konsantre ve ciddiye istiyorum. Portekiz maçında 3 defans oynamıştık. Çünkü hareketli oyuncuları takip edebilmek gerekiyordu; tabi sınırlarınızı aşmadan. Yarın o zorlukla karşılaşacağız. Ama bunu aklımızda bulundurarak oyunculara verebilecek tavsiyelerle oynayacağız" şeklinde konuştu.