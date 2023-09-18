NTV.COM.TR’ye geri dön

Stefan Kuntz'un tazminat bedeli belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Stefan Kuntz'un görevine son vermişti. Alman hocanın TFF'den 1,2 milyon euroluk bir tazminat bedeli alacağı kaydedildi.

Stefan Kuntz'un tazminat bedeli belli oldu

A Milli Takımı'nda görevine son verilen teknik direktör Stefan Kuntz'un alacağı tazminat bedeli belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin Stefan Kuntz'a yaklaşık 1,2 milyon euro tazminat ödeyeceği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.

Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kuntz kendi bacağına ateş etti" yorumunda bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF, Stefan Kuntz'un görevine son vermişti.

İKİ HOCAYLA PRENSİPTE ANLAŞILDI

Öte yandan haberde TFF'nin Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella ile prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...