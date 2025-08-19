Stefan Savic: "Çalışmalarımızın ödülünü aldık"

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Bordo-mavililer, rakibini 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.



Trabzonspor'un tecrübeli ismi Stefan Savic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Karadağlı futbolcunun sözleri:



"ÇALIŞMALARIMIZIN ÖDÜLÜ OLDU"



"İlk maçı da kazandıktan sonra 6 puan yapmak bizim için önemli olacaktı. Zor olacağını biliyorduk. İyi bir maç oldu takım için. Gol yememek de bizim için çok önemliydi. Bütün yaptığımız çalışmaların ödülü oldu. Çok önemliydi 3 puan, çok mutluyuz."



"HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERDİ"



"Takımımız şu anda inşa halinde olan bir takım. Ama ikinci yarıdaki mücadele mutlu etti. Bütün herkes yüzde yüzünü verdi. Bu beni galibiyetten daha mutlu ediyor. Takımımız iyi gidiyor. Herkes iyi çalışıyor. Bu da bizi mutlu ediyor."