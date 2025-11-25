Stefan Savic'ten anlamlı ziyaret
25.11.2025 15:17
İHA
Trabzonspor'un yıldızı Stefan Savic, sakatlığı sebebiyle hastaneye sevk edilen takım kaptanı Edin Visca'yı ziyaret etti.
Trabzonspor’un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle tedavi altında bulunan takım kaptanı Edin Visca’yı hastanede ziyaret etti.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor’da takım kaptanı Edin Visca müsabakanın 11. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve yerini Olaigbe’ye bırakmıştı. Sedye ile hastaneye götürülen Visca’nın tedavisi sürerken, Savic takım arkadaşını yalnız bırakmadı ve hastanede ziyaret etti.
Edin Visca ile Stefan Savic'in ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafı.