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Stefano Pioli, Dzeko'nun hocası oldu

İtalyan ekibi Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Stefano Pioli'yi açıkladı.

Stefano Pioli, Dzeko'nun hocası oldu

İtalya 1. (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYON HOCA

Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dzeko geçtiğimiz günlerde Fiorentina'ya imza atmıştı. Pioli ve Dzeko birlikte çalışacak. 

Dzeko, yeni takımına imzayı attı

Dzeko, yeni takımına imzayı attı

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