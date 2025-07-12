Stefano Pioli, Dzeko'nun hocası oldu

İtalya 1. Futbol (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYON HOCA



Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dzeko geçtiğimiz günlerde Fiorentina'ya imza atmıştı. Pioli ve Dzeko birlikte çalışacak.