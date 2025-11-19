Stephen Curry'nin 34 sayısı yetmedi, Orlando Magic kazandı

NBA'de sezona 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle giriş yapan Orlando Magic, 8 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Golden State Warriors'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, maçın başından sonuna kadar önde götürdüğü mücadeleyi 121-113 kazandı.

Skorun dengeli bir şekilde dağıldığı Magic'te Desmond Bane 23, Anthony Black 21, Franz Wagner ise 18 sayıyla oynadı.

Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 34 sayıyla yıldızlaştı ancak bu performans mağlubiyetin önüne geçemedi. 37 yaşındaki oyuncu, maçın ardından 25.749 sayıyla NBA tarihinin en çok sayı atan 22. oyuncusu olmuş oldu.