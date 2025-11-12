Stephen Curry'nin dönüş maçında büyük hayal kırıklığı; Thunder 24 sayı farkla kazandı

NBA'de bu sezon çıktığı 11 maçta 10 galibiyet alan son şampiyon Oklahoma City Thunder, sezona 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Golden State Warriors'u ağırladı.

Hastalığı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda oynanan üç maçı kaçıran Stephen Curry, bu maçla birlikte formasına kavuşsa da Warriors için galibiyetin kapılarını açamadı.

Oklahoma City Thunder, maçı üçüncü çeyrekte kopardı ve karşılaşmayı 126-102 kazandı.

Shai Gilgeous-Alexander, 28 sayı ve 11 asist ile oynayarak "double-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.

Konuk ekibin en skorer oyuncusu ise 13 sayıyla Jonathan Kuminga oldu.