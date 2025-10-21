NTV.COM.TR

Steve Kerr: "Hala uyuyamıyorum!"

NBA ekibi Golden State Warriors'un baş antrenörü Steve Kerr, yeni sezon açılış maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Chicago Bulls ve San Antonio Spurs'te kazandığı 5 şampiyonluk ile birlikte 'nin unutulmazları arasında giren eski basketbolcu Steve Kerr, şu an aktif olarak 'un baş antrenörü olarak görev yapıyor.

2014 yılından beri Golden State Warriors'u çalıştıran 60 yaşındaki Kerr, sezonun açılış maçından önce açıklamalarda bulundu.

2014'ten beri Golden State Warriors'u çalıştıran Stewe Kerr, takımıyla birlikte 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

"KARNIMDA KELEBEKLER UÇUŞUYOR"

Yeni sezonun ilk maçının her zaman özel olduğunu belirterek söze başlayan Kerr, "Her maçtan önce karnımda kelebekler uçuşuyor, aynı oyunculuk zamanlarımdaki gibi. O kelebekleri kaybettiğim zaman benim için ayrılma zamanı gelmiş olur. Çok heyecanlıyım, sezonun ilk maçı her zaman çok özeldir. Maçı iple çekiyorum, çok zevkli olacak." ifadelerini kullandı.

"HERKES LAKERS'I SEVER"

Rakipleri Los Angeles Lakers'in çok özel bir kulüp olduğunu da belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes Los Angeles'da maç yapmayı sever. Kesinlikle inanılmaz bir kulüp ve inanılmaz bir şehir. Çok güzel bir atmosfer var. Lakers ile oynamak her zaman özel olacak." sözleriyle röportajına son verdi.

KARŞILAŞMA SAAT 05.00'TE OYNANACAK

'de Los Angeles Lakers ile 'u karşı karşıya getirecek olan maç yarın sabah (22 Ekim Çarşamba) saat 05.00'te oynanacak.

