Steve Kerr: "Hala uyuyamıyorum!"

"KARNIMDA KELEBEKLER UÇUŞUYOR"



Yeni sezonun ilk maçının her zaman özel olduğunu belirterek söze başlayan Kerr, "Her maçtan önce karnımda kelebekler uçuşuyor, aynı oyunculuk zamanlarımdaki gibi. O kelebekleri kaybettiğim zaman benim için ayrılma zamanı gelmiş olur. Çok heyecanlıyım, sezonun ilk maçı her zaman çok özeldir. Maçı iple çekiyorum, çok zevkli olacak." ifadelerini kullandı.



"HERKES LAKERS'I SEVER"



Rakipleri Los Angeles Lakers'in çok özel bir kulüp olduğunu da belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes Los Angeles'da maç yapmayı sever. Kesinlikle inanılmaz bir kulüp ve inanılmaz bir şehir. Çok güzel bir atmosfer var. Lakers ile oynamak her zaman özel olacak." sözleriyle röportajına son verdi.



KARŞILAŞMA SAAT 05.00'TE OYNANACAK



NBA'de Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors'u karşı karşıya getirecek olan maç yarın sabah (22 Ekim Çarşamba) saat 05.00'te oynanacak.