Steven Gerrard, Arne Slot'a sahip çıktı: "Yapılanlar Saygısızlık"
27.11.2025 10:39
Reuters
Eski futbolcu Steven Gerrard, Liverpool'un mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında evinde Hollanda temsilcisi PSV'yi ağırladı.
Futbolseverler, kötü gidişata rağmen İngiliz ekibinin maçı kazanacağını düşünüyordu. Ancak beklenen olmadı ve PSV karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Arne Slot'un üzerindeki taraftar ve medya baskısı iyice arttı. "Kırmızılılar"ın eski kaptanı Steven Gerrard, katıldığı televizyon programında kulübün mevcut durumunu değerlendirdi.
Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, oynadığı son 12 maçın dokuzunu kaybetti.
"TAKIMIN İYİ GİTMEDİĞİ AÇIK"
TNT Sports'a açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki eski futbolcu, "Kriz çok güçlü bir kelime. Bana kalırsa yaşananları kriz olarak tanımlamak hem oyunculara hem de Slot'a karşı saygısızlık olur. Daha üç ay önce bizi şampiyonluğa ulaştıran onlardı. Ama takımın iyi durumda olmadığı da iddia edilemez. Korkunç bir süreçten geçiyorlar. Öz güvenleri çok düştü ve yara kanamaya devam ediyor. Slot buna bir çare bulmalı. Yoksa takım bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.
"SLOT'U SORGULAMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"
Gerrard ile aynı programa katılan Steve McManaman da eski takım arkadaşını onaylayan cümleler kullandı. McManaman, "Slot'un geleceğini sorgulamak için henüz erken. Bu sorular için Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri ve ligin dibinde olmaları gerekiyor. Ocak ayının ikinci haftasında Arsenal ile oynayacaklar. Sorgulamaya o zaman başlayabiliriz. Çünkü sezonun tam ortasında olacağız." diyerek görüşlerini ifade etti.
WEST HAM UNITED'A KONUK OLACAKLAR
Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında West Ham United'ın konuğu olacak. 30 Kasım Pazar günü yapılacak olan mücadele saat 17.05'te başlayacak.
Liverpool, 18 puanla Premier Lig'in 12. basamağında yer alıyor.