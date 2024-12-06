Stockholm sendromu nedir? Dursun Özbek'in açıklaması sonrası gündemde

Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati aşk ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan bir terimdir.



STOCHOLM SENDROMU ADI NEREDEN GELİYOR?



Psikiyatr Nils Bejerot tarafından adlandırılan sendrom, ismini 1973 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de yaşanan bir olaydan almaktadır.



1973 yılında Stockholm'de Kreditbanken adlı bankaya giren soyguncular, polis tarafından kuşatılınca dört banka çalışanını rehin alarak, altı gün boyunca direnir. Altı günün sonunda, polis operasyon yaptığında ise beklenmedik bir durumla karşılaşılır. Rehineler, kurtarılmaya aktif biçimde direnir ama kurtarılırlar. Sonrasında rehineler, mahkemede soyguncu aleyhine ifade vermekten kaçınır. Dahası, aralarında para toplayıp soyguncuların savunmasına yardımcı olur.



Kurbanın kendisini, baskıcının yerine koyup olayları onun gözünden görmesini anlatan Stockholm Sendromu, bugün tarikat üyeleri, savaş esirleri, aile içi şiddet mağdurları gibi farklı durumlarda bir anahtar kavram olarak kullanılıyor.



GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde;



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir. Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray'ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem.



Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır.



Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir.



Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.



Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

